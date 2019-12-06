Kırklareli Valisi Osman Bilgin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:24
Kırklareli Valisi Osman Bilgin AA'nın

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Bilgin, , yaşam ve kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Bilgin, kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan Uçak", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" ve spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde Kış Şöleni" fotoğraflarına oy verdi.

Seçkide AA muhabirleri tarafından çekilmiş birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Seçkin, bu tür güzel çalışmalara imza atan AA'yı tebrik ederek, şunları söyledi:

"Ülkemizin resmi ajansı Anadolu Ajansımızın yılın fotoğrafı oylamasına katıldık. Hakikaten çok güzel fotoğraflar var. Hepsi birbirinden güzel ama tabi ki herkesin zevki ve yaşam tercihi var. Biz de hem spor alanında hem yaşam alanında hem de haber alanında fotoğrafları seçtik. Anadolu Ajansı yetkililerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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