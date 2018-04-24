Kırklareli Valisi Çiftçi Açıklaması

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, dün önemli bir trafik kazası geçirdiklerini anlattı.

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünde, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi başkanlığında toplandı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, toplantı öncesi, dün gece Lüleburgaz ilçesinde katıldığı bir program dönüşü trafik kazası geçirdiklerini anlattı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın da bulunduğu makam aracı ile kente 5 kilometre kala D-100 kara yolunda yola aniden çıkan başıboş bir ata çarptıklarını ifade eden Çiftçi, kaza sonrası kendisinin, milletvekili Minsolmaz, şoför ve koruma polisinin başka bir araç ile Kırklareli Devlet Hastanesine götürüldüklerini söyledi.

Çok kötü bir kaza atlattıklarını belirten Çiftçi, yola aniden çıkan atı hiç fark edemediklerini kaydetti.



Kazada hafif şekilde yaralandıklarını dile getiren Çiftçi, "Normal bir hızla giderken önümüze aniden bir at fırladı. Hiç fark edemedik. At aracın üzerine düştü, bir ses çıktı çok korkunçtu. Aracın hava yastıkları açıldı. Çok kötü bir kaza atlattık. Allah bizi korudu." şeklinde konuştu.

Toplantıda, yıl içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirilerek, planlanan projeler görüşüldü.