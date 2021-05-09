Kırklareli Valisi Bilgin, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" faaliyetlerine katıldı
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Kırklareli Valisi Bilgin, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" faaliyetlerine katıldı

Kırklareli Valisi Bilgin, 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' faaliyetlerine katıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" çalışmalarına katıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" çalışmalarına katıldı.

İstanbul-Kırklareli kara yolunun 3. kilometresinde gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'ndan bilgi aldı.

Bilgin, kontrol noktasında durdurulan sürücülere kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Salgının hep birlikte mücadele edilerek sonlandırılacağına inandığını belirten Bilgin, kentin kurallara uyumda iyi bir düzeyde olduğunu kaydetti.

Kurallara riayet eden tüm vatandaşlara teşekkür eden Vali Bilgin, sürücülere emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı broşür de verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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