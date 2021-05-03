Kırklareli Valisi Bilgin, yeni yapılan köy camisinde incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demircihalil köyünde yapımı tamamlanarak hizmete açılan camide incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demircihalil köyünde yapımı tamamlanarak hizmete açılan camide incelemede bulundu.

Cami ve çevresinde gezen Bilgin, yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin konuşmasında, Demircihalil köyüne güzel bir cami kazandırıldığını söyledi.

Vatandaşların ibadetlerini daha rahat bir ortamda gerçekleştirebildiğini ifade eden Bilgin, kısıtlamalar kapsamında vakit namazlarına gelen vatandaşlara da tam kapanma süreci tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.

Vali Bilgin, daha sonra İl Özel İdaresi tarafından köyde devam eden çalışmaları inceleyerek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'ndan bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop