Kırklareli Valisi Bilgin yapımı devam eden yatırımlarda incelemelerde bulundu
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Kırklareli Valisi Bilgin yapımı devam eden yatırımlarda incelemelerde bulundu

17.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:08
Kırklareli Valisi Bilgin yapımı devam eden yatırımlarda incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yapımı devam yatırımları inceledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yapımı devam yatırımları inceledi.

Vali Bilgin 2 bin kişilik yeni spor salonu inşaatı ile Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dere ıslah projesi çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yatırımların devam ettiğini belirten Bilgin, iki çalışmanın da çok önemli olduğunu dile getirdi.

Yapılan çalışmalar ile istihdamı arttırmak istediklerini anlatan Bilgin, son dönemde bir çok firmanın arazi satın alarak yatırım yapmaya başladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 10:10:40. #1.15#
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