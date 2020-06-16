Kırklareli Valisi Bilgin: "Yağış nedeniyle bazı köylerimizde ev ve tarım alanlarında zarar oluştu"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırklareli Valisi Bilgin: "Yağış nedeniyle bazı köylerimizde ev ve tarım alanlarında zarar oluştu"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Yağış nedeniyle bazı köylerimizde ev ve tarım alanlarında zarar oluştu.

Kırklareli Valisi Bilgin:
16.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:47

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Yağış nedeniyle bazı köylerimizde ev ve tarım alanlarında zarar oluştu." dedi.

Vali Bilgin, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle ev ve tarım alanlarının zarar gördüğü Üsküpdere köyünde incelemede bulundu.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bilgin, köyde zarar gören ev ve tarım arazilerini gezerek, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Bilgin, evinin önünde ağlayan Belma Aydoğan'ın yanına giderek, onu teselli etti.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilgin, dün etkili olan yağış nedeniyle Üsküpdere, Kızılcıkdere, Bayramdere, Kavakdere, Erikleryurdu köyleri ile Üsküp beldesinde bazı sıkıntıların yaşandığını belirtti.

Bazı evlerin çatılarının uçtuğunu, ağaçların devrildiğini ve tarım arazilerinin su altında kaldığını bildiren Bilgin, "Yağış nedeniyle bazı köylerimizde ev ve tarım alanlarında zarar oluştu. Tarımla ilgili çok ciddi problemler söz konusu. Sadece Üsküpdere köyümüzde 6 bin dekarlık ciddi hasarlar var." diye konuştu.

Bazı evlerde de orta ve az dereceli hasarlar meydana geldiğini anlatan Bilgin, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Köyde 18 küçükbaş hayvanın kayıp olduğunu vurgulayan Bilgin, ekiplerin küçükbaş hayvanların bulunması içinde çalıştıklarını kaydetti.

Yağış ve Kovid-19 uyarısı

Vali Bilgin, meteoroloji verilerine göre, bölgede bir süre daha yağış olmasının öngörüldüğünü ve vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Tüm kurumların yağışlara hazırlıklı olduğunu anlatan Bilgin, vatandaşların özellikle yağış anında ve yağış beklenen dönemde dere kenarları ve vadilerden uzak durmalarının gerektiğini söyledi.

Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de uyulması gerektiğini belirterek, vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları yönünde uyardı.

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sağanak, dolu ve fırtınanın etkili olduğu Üsküpdere köyünde evlerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

AFAD ekipleri çalışmaları drone ile sürdürüyor.

Öte yandan, köyün gençleri ise muhtarlık binası önündeki direkte bulunan ve yağış nedeniyle yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Haber
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi Haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Evgar Gülben Ergen Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Kaza Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Kırklareli Valisi Bilgin: "Yağış nedeniyle bazı köylerimizde ev ve tarım alanlarında zarar oluştu" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 12:50:14. #1.14#
title