Kırklareli Valisi Bilgin Vize ilçesinde incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, Orman Okulu yapılması planlanan alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Saray - Kırklareli Bölünmüş Yol Projesi kapsamında yapımı devam çevre yolu çalışmalarını da inceleyen Bilgin, daha sonra Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram'ı ziyaret etti.

Bilgin, Kovid-19 sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği Bayram'a plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran