Kırklareli Valisi Bilgin, vekaletle kurban bağışında bulundu Kırklareli Valisi Osman Bilgin, vekaletle kurban bağışında bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, vekaletle kurban bağışında bulundu.

Vali Bilgin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yürütülen kurban bağışı kampanyasına destek verdi.

İl Müftüsü Aydın Yığman ile TDV Kırklareli Şube Temsilcisi Halim Altıparmak'ı makamında kabul eden Vali Bilgin, bağış makbuzunu imzaladı.

Yığman, ziyarette yaptığı konuşmada, vekaletle kurban bağışında bulunan Vali Bilgin'e teşekkür etti.

Bağışlanan kurbanların yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını aktaran Yığman, imkanı olan vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışı yapmaya davet etti.

Kaynak: AA