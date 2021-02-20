Kırklareli Valisi Bilgin: "Uyuşturucuyla mücadele daha etkin yapılacak"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" projelerinin uyuşturucu ile mücadelede etkin rol alacağına inandığını söyledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" projelerinin uyuşturucu ile mücadelede etkin rol alacağına inandığını söyledi.

Vali Bilgin başkanlığında çevrim içi düzenlenen bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısında, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" projeleri tanıtıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilgin, bağımlılıkla mücadelenin gelecek açısından önemli olduğunu belirtti.

Kentte uyuşturucuyla mücadelede önceki yıllara göre büyük başarı sağlandığını belirten Bilgin, bu mücadelede adli ve güvenlik birimlerinin yanı sıra eğitim ve sağlık boyutunun da çok önemli olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumsal bir duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca projeler başlatıldığını anımsatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Uyuşturucuyla mücadelede daha etkin yapılacak. Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple Sanal Mağazalarından ücretsiz temin edilebilen UYUMA uygulaması aktif hale getirilmiştir. UYUMA projesi, teknolojik imkanlar aracılığı ile uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Uygulama ile uyuşturucu suçlarına daha hızlı müdahale imkanı sağlanması hedeflenmektedir."

Uygulamada bildirim yapan kişinin numarasının sistemde görünmediğini ifade eden Bilgin, vatandaşların sokakta gördüğü olumsuzluğu polise bildirmesi gerektiğini dile getirdi.

Bilgin, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin de oldukça önem taşıdığını kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadelede devlet ve milletin el ele mücadele etmesi gerektiğini bildiren Bilgin, "Uyuşturucu kullanımı, sadece kullananları etkilemekle kalmamış kullananların ailelerini, çevrelerini, toplumumuzun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, geleceğimizin teminatı olan gençleri hedef alan son derece önemli bir sorun haline gelmiştir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran