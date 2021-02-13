Kırklareli Valisi Bilgin, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı
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Kırklareli Valisi Bilgin, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı

13.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:54
Kırklareli Valisi Bilgin, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Vali Bilgin, mesajında, üç ayların rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu, manevi havası çok yüksek, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Üç ayların sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının oluşmasına, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine vesile olacağına inandığını ifade eden Bilgin, mesajında şunları aktardı:

"Ülkemiz ve İslam aleminin, Recep, Şaban ve Ramazan ayları olan mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni kutluyorum. Bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini, tüm insanlığı etkileyen koronavirüs hastalığının bir an önce sona ererek sağlıklı bir yaşama geri dönülmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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