Kırklareli Valisi Bilgin, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Kırklareli Valisi Bilgin, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli Valisi Bilgin, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, büyük bir özveri, merhamet ve cesaretle çalışan, köklü geçmişi ve geleneğiyle Türkiye Cumhuriyetinin en önemli kurumlarından biri olan emniyet teşkilatının 176. kuruluş yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görev yaptığını ifade eden Bilgin, terörle mücadeleden asayişe, suç ve suçluyla mücadeleden trafiğe, halkın can ve mal güvenliğini sağlamaya kadar birçok alanda vatan sevgisi ve görev bilinciyle gece gündüz demeden, canı pahasına, fedakarca çalışan, tüm sorumluluk alanlarında başarı gösteren Türk polisiyle gurur duyulduğunu bildirdi.

Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Emniyet ve güvenliğin sağlanması ve önleyici tedbirlerin uygulanması noktasında etkin bir rol oynayan Türk Polis Teşkilatımız, içeresinde bulunduğumuz bu zor süreçte, koronavirüs salgınıyla mücadelenin de her safında ve safhasında tüm birimleriyle birlikte en ön safta yer alarak vatandaşlarımızın hizmetinde bulunmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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