Kırklareli Valisi Bilgin, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesinde toprak kaymasına bağlı çöken istinat duvarının bulunduğu bölgeyi inceledi.

Vali Bilgin, "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde toprak kaymasının yaşandığı alanda yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirterek, bölgedeki kar yağışına bağlı olarak toprak kaymasının yaşandığını söyledi.

Bu konuda tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Bilgin, istinat duvarının çökmesinde bir ihmal olup olmadığını araştırdıklarını kaydetti.

Dün, kar ve sağanağın ardından "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde istinat duvarı çökmüş, düşen toprak ve taş parçaları, yolun bir şeridinin trafiğe kapanmasına neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran