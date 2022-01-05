Kırklareli Valisi Bilgin taşkın bölgesinde inceleme yaptı - Haberler
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Kırklareli Valisi Bilgin taşkın bölgesinde inceleme yaptı

Kırklareli Valisi Bilgin taşkın bölgesinde inceleme yaptı
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkın bölgesinde incelemede bulundu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkın bölgesinde incelemede bulundu.

Vali Bilgin, 28 Aralık 2021 Salı günü şiddetli sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen derenin taştığı bölgede sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Bilgin, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tüm kurumların sahada görev başında olduğunu belirten Bilgin, bir daha bu bölgede taşkın yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

İncelemelerin ardından Bilgin, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

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AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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