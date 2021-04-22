Kırklareli Valisi Bilgin, sondaj kuyularını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli Valisi Bilgin, sondaj kuyularını inceledi

Kırklareli Valisi Bilgin, sondaj kuyularını inceledi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Turkish Petroleum International Company (TPIC) tarafından sürdürülen sondaj çalışmalarını inceledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Turkish Petroleum International Company (TPIC) tarafından sürdürülen sondaj çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde çalışma yapılan sahayı gezdi.

Yetkililerden bilgi alan Vali Bilgin, TPAO'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Çalışmaların hızla sürdürülmesi için gereken her türlü desteğin sağlandığını ifade eden Bilgin, Türkiye'nin her alanda çalışmalar yaparak gelişimini sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz
ABD'den vatandaşlarına Türkiye dahil 131 ülkeye seyahat etmeyin uyarısı
ABD'den vatandaşlarına Türkiye dahil 131 ülkeye seyahat etmeyin uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli Valisi Bilgin, sondaj kuyularını inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:48:05. #1.14#

title