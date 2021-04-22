Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Bilgin sınır köylerindeki çocuklara 23 Nisan'da evlerini süslemeleri için hediyeler gönderdi
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Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Bilgin sınır köylerindeki çocuklara 23 Nisan'da evlerini süslemeleri için hediyeler gönderdi

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak çocuklardan köylerde yaşayanlara çeşitli armağanlar gönderdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak çocuklardan köylerde yaşayanlara çeşitli armağanlar gönderdi.

Vali Bilgin'in talimatıyla merkeze uzak Balkan sınırındaki köy çocuklarının bayramlarını coşkulu kutlamaları ve evlerini süslemeleri için armağanlar hazırlandı.

Üzerinde ay ve yıldız olan kırmızı rüzgar gülü, Türk bayrakları, balonlar ve süsler bulunan armağan paketleri, köy çocuklarına öğretmenler aracılığıyla ulaştırıldı.

Bu köyler arasında yer alan Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyündeki çocuklar armağanlarını heyecanla aldı ve hediyelerle evlerinin pencerelerini süslemeye başladı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri altında olsa da yarın kutlayacakları bayramı heyecanla beklemeye başlayan çocuklardan 10 yaşındaki Aysun Bozbağ, AA muhabirine Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramı yarın coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.

Vali Bilgin'e armağanları için teşekkür eden Bozbağ, "Bayraklarla evlerimizin duvarlarını süslemeye başladık. Bütün herkese bu sevinci, mutluluğu yaymaya çalışıyoruz. Bu bayram sadece bizim ülkemizde kutlanıyor." dedi.

Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Bilgin sınır köylerindeki çocuklara 23 Nisan'da evlerini süslemeleri için hediyeler gönderdi
Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Bilgin sınır köylerindeki çocuklara 23 Nisan'da evlerini süslemeleri için hediyeler gönderdi
Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Bilgin sınır köylerindeki çocuklara 23 Nisan'da evlerini süslemeleri için hediyeler gönderdi
Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Bilgin sınır köylerindeki çocuklara 23 Nisan'da evlerini süslemeleri için hediyeler gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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