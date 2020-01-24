Kırklareli Valisi Bilgin, silahlı kavgada yaralanan polis memurunu ziyaret etti

24.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:58

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde silahlı kavgada yaralanan polis memurunu evinde ziyaret etti.

Vali Bilgin, 10 Ocak Cuma günü Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Ö.K'nin rastgele ateş açması sonucu yaralanan polis memuru Mümin Kula'yı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayda sol kolundan yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından evinde istirahat eden Kula, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlığının iyi olduğun söyledi.



Vali Bilgin ise güvenlik görevlilerinin olaylarda cansiperane görev yaptığını belirterek, yaralanan polis memuruna geçmiş olsun dileklerini iletti.



Olaydan sonra Kula ile telefonda görüştüklerini belirten Bilgin, sorumluların adalete teslim edildiğini aktardı.

Bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulunan Bilgin, "Allah sizi koruyup ailenize bağışladı. Siz de bir görev gazisisiniz. Şehitlerimiz, gazilerimiz, sizin gibi görevliler sayesinde devletimiz varlığını, birliğini sürdürmüş oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA