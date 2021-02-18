Kırklareli Valisi Bilgin şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
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Kırklareli Valisi Bilgin şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

18.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:34
Kırklareli Valisi Bilgin şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vatan topraklarının şehit ve gazilerin azimli mücadelesi ile kazanıldığını ifade eden Bilgin, şehit aileleri ile gazileri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Şehit aileleri ile zaman zaman bir araya gelerek sohbet ettiklerini anlatan Bilgin, ziyaretlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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