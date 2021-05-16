Kırklareli Valisi Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti
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Kırklareli Valisi Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile şehit ailelerini ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Şehit ailelerinin en büyük emanet olduğunu ifade eden Bilgin, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Şehitlerin hiçbir zaman unutulmadığını aktaran Bilgin, bu ülke topraklarının şehitlerin mücadelesi ile kazanıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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