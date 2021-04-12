Kırklareli Valisi Bilgin, salgın nedeniyle ramazanda ev ziyaretlerinde bulunulmamasını istedi
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Kırklareli Valisi Bilgin, salgın nedeniyle ramazanda ev ziyaretlerinde bulunulmamasını istedi

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli Valisi Bilgin, salgın nedeniyle ramazanda ev ziyaretlerinde bulunulmamasını istedi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların ramazan ayında birbirlerine misafirliğe gitmemesi uyarısında bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların ramazan ayında birbirlerine misafirliğe gitmemesi uyarısında bulundu.

Vali Bilgin, ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı ramazana kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadisinin rehberliğinde, çevreye karşı duyarlı olunması, aç olanın doyurulması, dertli olana derman olunması ve yardıma muhtaçlara yardım elinin uzatılması gerektiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Yüce Allah'tan güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında, kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyorum.

Birlik, beraberlik ve hoşgörünün hakim olduğu ramazan ayının, ilimizde, ülkemizde ve tüm İslam aleminde sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesini dilerim. Bu ramazan ayında teravih namazlarımızı evlerimizde bireysel olarak eda edeceğiz. Kesinlikle ev ziyaretlerinde bulunmayarak, inşallah bu sıkıntılı süreci hep birlikte en iyi şekilde atlatacağımıza yürekten inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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