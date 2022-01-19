Kırklareli Valisi Bilgin, restore edilen gar binasında incelemede bulundu - Haberler
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Kırklareli Valisi Bilgin, restore edilen gar binasında incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Bilgin, restore edilen gar binasında incelemede bulundu
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi gar binasında incelemede bulundu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi gar binasında incelemede bulundu.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresi tarafından restore edilen gar binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Restorasyon çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade eden Bilgin, tarihe tanıklık eden gar binasının ışıklandırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

En kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını söyleyen Bilgin, tarihi yapıların geleceğe aktarılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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