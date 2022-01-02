Kırklareli Valisi Bilgin, restore edilen gar binasında incelemede bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi gar binasında incelemede bulundu.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresi tarafından restore edilen gar binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Restorasyon çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade eden Bilgin, Tarihe tanıklık eden gar binasının vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

En kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını söyleyen Bilgin, tarihi yapıların geleceğe aktarılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Vali Bilgin daha sonra inşaat çalışmaları devam eden yeni sağlık kompleksinde de incelemede bulundu.???????

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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