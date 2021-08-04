Kırklareli Valisi Bilgin, restore edilen gar binasında incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi gar binasında incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi gar binasında incelemede bulundu.
Vali Bilgin, gar binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Restorasyon çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade eden Bilgin, en kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını söyledi.
Bilgin, binada kafe ve restoranın yanı sıra kültürel faaliyetlerin de düzenleneceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop