Kırklareli Valisi Bilgin: "OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kırklareli Valisi Bilgin: "OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz"

Kırklareli Valisi Bilgin: 'OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz'
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) hızla geliştiğini belirterek, yapılan yeni yatırımlar ile kısa sürede 25 bin kişinin istihdam edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) hızla geliştiğini belirterek, yapılan yeni yatırımlar ile kısa sürede 25 bin kişinin istihdam edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Vali Bilgin, OSB'de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bilgin, OSB'de akıllı tabela ve yönlendirme sistemini faaliyete geçirdiklerini söyledi.

OSB'nin alt yapısına ciddi yatırım yaptıklarını anlatan Bilgin, mevcut parsellerin yüzde 55'inin tahsisin 3 yılda yapıldığını belirtti.

Bilgin, OSB'nin, stratejik konum avantajlarının yanı sıra sosyal donatılar, çevre düzenlemesi, yol, su, elektrik, doğal gaz, atık su ve arıtma altyapısının tamamlanmasıyla birlikte yatırımcıların gözdesi haline geldiği kaydetti.

Bir zamanlar borcu olan OSB'nin bugün 180 milyon lira bütçesinin olduğunu dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"OSB'mizde niteliksiz olarak tabir edilen çevreyi kirleten firma yatırımı bulunmamaktadır. Çevreye zarar verecek hiçbir yatırım yok, ayrıca OSB'ye yapılan yatırımların hepsi ciddi katma değerli yatırımlar. OSB pandemi süresince dahi çok ciddi yatırımlar almayı başardı. OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz."

Bilgin, OSB'nin gelişmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Bilgin: 'OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti
19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli Valisi Bilgin: "OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:37:16. #1.11#

title