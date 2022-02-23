Kırklareli Valisi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
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Kırklareli Valisi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Valisi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların kısıtlı imkanlarla görev yaptıklarını söyledi.

Muhtarların devlet ile halk arasında köprü vazifesi gördüklerini ifade eden Bilgin, muhtarlara görevlerinde başarı diledi.

Bilgin, muhtarlarla 3 ayda bir araya geleceklerini muhtarlar tarafından iletilen tüm sorunların çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, muhtarların isteklerini dinledi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Osman Bilgin, Kırklareli, Güncel, Haberler

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