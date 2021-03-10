Kırklareli Valisi Bilgin, Miraç Kandili mesajı yayımladı
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Kırklareli Valisi Bilgin, Miraç Kandili mesajı yayımladı

10.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:30
Kırklareli Valisi Bilgin, Miraç Kandili mesajı yayımladı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, Miraç Kandili'nin içinde birçok ilahi feyz ve bereketi barındırdığını belirtti.

Miraç Kandili'nin hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Bilgin, kandil gecelerinde bol bol dua edilmesi gerektiğini ifade etti.

Tüm vatandaşların kandilini kutlayan Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV)'in, Yüce Allah'ın sonsuz kudreti ile bir gecede, önce Mescid-i Aksa'ya getirilip ardından da Sidretü'l Münteha denilen en üst makama yükseltilişini ifade eden Miraç, sadece gerçek imanla anlaşılabilecek büyük bir mucizedir. Bu bilinçle idrak ettiğimiz Miraç Kandili de diğer kandil geceleri gibi, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı, milletimizin ve tüm İslam aleminin asırlardan bu yana büyük bir coşkuyla idrak ettiği mübarek gecelerden biridir. Bu vesileyle, tüm insanlığın yaşamış olduğu sıkıntıların son bulması temennisiyle, yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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