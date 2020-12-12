Kırklareli Valisi Bilgin, Mimar Sinan'ın eseri Sıbyan Mektebi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde 1570 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki Sıbyan Mektebi'nin restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore ettirilen tarihi binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sıbyan Mektebi'ndeki çalışmaları önemsediklerini belirten Bilgin, bu tür tarihi yapılara sahip çıktıklarını ifade etti.

Bilgin, yapının aslına uygun restore edileceğini, hizmete kazandırılması için çalıştıklarını anlattı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de Vali Bilgin ile binayı gezerek, tarihi yapının müze olması önerisinde bulunuldu.

Kubbedeki yenileme çalışmalarının ardından binanın dış cephesinde sürecek çalışmalar daha sonra mekanın iç kısmındaki kubbe ve kemerlerde bulunan kalem işçiliğinin ortaya çıkarılması ile devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran