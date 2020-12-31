Kırklareli Valisi Bilgin: "Lütfen yılbaşında, komşu, arkadaş ve akraba ziyaretleri yapmayalım"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi komşu, arkadaş ve akraba ziyaretleri yapılmaması gerektiğini bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Tedbirlere uyularak salgının hızının düştüğünü, yeni yılda bu salgından kurtulmayı ümit ettiklerini aktaran Bilgin, tüm vatandaşların biraz daha gayret ve sabır göstermesi gerektiğini belirtti.

Bilgin, şunları kaydetti:

"2020 yılının başından itibaren dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemede büyük emek veren başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, alınan tedbirler ve kurallara uyma konusunda özveriyle çalışan tüm kurumlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum.

Kıymetli hemşerilerim; salgınla mücadelede alınan tedbirlere uymada gösterdiğiniz hassasiyeti yeni yılda da devam ettirerek, maske, mesafe, temizlik başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere ve kurallara uyalım. Lütfen yılbaşında, komşu, arkadaş ve akraba ziyaretleri yapmayalım. Yeni yılı sağlıklı bir şekilde karşılayalım. Sevinçleri ve üzüntüleriyle 2020 yılını geride bırakarak, umut ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Geride bırakacağımız yıl, yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran