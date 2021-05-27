Kırklareli Valisi Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemede bulundu
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Kırklareli Valisi Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesindeki Eğitim Müzesi'nde incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesindeki Eğitim Müzesi'nde incelemede bulundu.

Vali Bilgin, Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesindeki müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Bilgin, 1940'lı yıllara ait projeksiyon makineleri, piyano, saksafon, mandolin, dikiş makinesi, daktilo, terazi, çarık, fotoğraf tab etme makinesi gibi materyallerin sergilendiği müzenin yerleşke içerisindeki başka bir yere taşınması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sergilenen eğitim materyallerinin daha iyi korunması gerektiğini ifade eden Bilgin, Kepirtepe'nin ruhunu ve tarihini yeniden canlandıracaklarını ifade etti.

Bilgin, ziyareti sonrasında Kepirtepe Hatıra Defteri'ni imzaladı.

Kırklareli Valisi Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemede bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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