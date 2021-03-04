Kırklareli Valisi Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli Valisi Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu

04.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:38
Kırklareli Valisi Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde şehit ailesini ziyaret ederek, Nüfus Müdürlüğü, Açık Kapı Şube Bürosu ile Tapu Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde şehit ailesini ziyaret ederek, Nüfus Müdürlüğü, Açık Kapı Şube Bürosu ile Tapu Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile ilk olarak 1996 yılında Van'ın Başkale ilçesinde şehit olan er Tarık Komonovalı'nın Turgutbey köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesi ile bir süre sohbet eden Bilgin, Türkiye'nin şehit ve gazilerin mücadelesi ile korunarak, huzur içerisinde olduğunu söyledi.

Bilgin, daha sonra İçişleri Bakanlığının "Turuncu Ofis Projesi" kapsamında, yenilenerek hizmete giren Nüfus Müdürlüğü ile Açık Kapı Şube Bürosu ve Tapu Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Bilgin, incelemelerinin ardından vatandaşlarında istek ve sıkıntılarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Mustafa Er Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli Valisi Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:43:19. #1.16#
title