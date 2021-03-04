Kırklareli Valisi Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde şehit ailesini ziyaret ederek, Nüfus Müdürlüğü, Açık Kapı Şube Bürosu ile Tapu Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde şehit ailesini ziyaret ederek, Nüfus Müdürlüğü, Açık Kapı Şube Bürosu ile Tapu Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile ilk olarak 1996 yılında Van'ın Başkale ilçesinde şehit olan er Tarık Komonovalı'nın Turgutbey köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesi ile bir süre sohbet eden Bilgin, Türkiye'nin şehit ve gazilerin mücadelesi ile korunarak, huzur içerisinde olduğunu söyledi.

Bilgin, daha sonra İçişleri Bakanlığının "Turuncu Ofis Projesi" kapsamında, yenilenerek hizmete giren Nüfus Müdürlüğü ile Açık Kapı Şube Bürosu ve Tapu Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Bilgin, incelemelerinin ardından vatandaşlarında istek ve sıkıntılarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran