Kırklareli Valisi Bilgin, LGS birincilerini ödüllendirdi Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Liselere Geçis Sistemi'nde (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Liselere Geçis Sistemi'nde (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Bilgin, LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin ülke genelinde dereceye girmesinden dolayı gurur duyduklarını belirten Bilgin, 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğinde 181 öğrenci arasına giren Ali Fuat Erkan ve Gönenç Elemenli'yi tebrik etti.

Konuşmaların ardından Bilgin, öğrencileri altın ile ödüllendirdi.

Kaynak: AA