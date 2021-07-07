Kırklareli Valisi Bilgin, lavanta distilasyon merkezini ziyaret etti
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Kırklareli Valisi Bilgin, lavanta distilasyon merkezini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Bilgin, lavanta distilasyon merkezini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, lavanta distilasyon merkezini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, lavanta distilasyon merkezini ziyaret etti.

Karakoç Köyü'ndeki merkezde incelemede bulunan Bilgin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Bilgin, konuşmasında, lavantanın tarım ve agro turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

Kentin tanıtımına ve istihdamına büyük katkı sağladığını ifade eden Bilgin, tıbbi aromatik bitkinin ekonomik getirisinin de diğer ürünlere göre fazla olduğunu belirtti.

Kırklareli'nde lavanta üretiminin artması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Bilgin, hasat döneminde de tüm üreticilere bol, bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.

Kırklareli Valisi Bilgin, lavanta distilasyon merkezini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Bilgin, lavanta distilasyon merkezini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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