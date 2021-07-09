Kırklareli Valisi Bilgin, Kovid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3. doz aşısını yaptırdı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3. doz aşısını yaptırdı.

Vali Bilgin'e Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanı tarafından aşısı uygulandı.

Bilgin, yaptığı açıklamada, kentteki aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığı koordinesinde hızla yürütüldüğünü belirtti.

Salgınla mücadelenin en aktif halinin aşı olduğunu ifade eden Bilgin, sırası gelen her vatandaşı aşı olmaya davet etti.

Türkiye'nin salgınla mücadelesini en iyi şekilde yürüttüğünü belirten Bilgin, "3. doz haklarının sisteme tanınmasının ardından biz de aşımızı yaptırdık. Bilim Kurulu'nun önerilerini dikkate almalı ve aşılarımızı yaptırmalıyız. Ülkemizde salgınla mücadele en etkin bir şekilde yürütülmektedir. Aşıyla ilgili kamuoyunda farklı yaklaşımlar oluyor. Ancak biz sağlıkçılarımıza güvenmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop