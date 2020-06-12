Kırklareli Valisi Bilgin: "İstanbul'dan gelen vaka çarpan etkisiyle daha üstlerde vakalar...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırklareli Valisi Bilgin: "İstanbul'dan gelen vaka çarpan etkisiyle daha üstlerde vakalar...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde bir mahallenin karantina altına alınmasına neden olan vakanın İstanbul kaynaklı olduğunun belirlendiğini belirterek "İstanbul'dan gelen vaka çarpan etkisiyle daha üstlerde vakalar doğurabiliyor.

Kırklareli Valisi Bilgin:
12.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:58

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde bir mahallenin karantina altına alınmasına neden olan vakanın İstanbul kaynaklı olduğunun belirlendiğini belirterek "İstanbul'dan gelen vaka çarpan etkisiyle daha üstlerde vakalar doğurabiliyor." dedi.

Vali Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin yanında vatandaşlarda ciddi bir rahatlama olduğunu söyledi.

Virüsle mücadelede gerekli tedbirlerin alınmasının önemine değinen Bilgin, şunları kaydetti:

"En son Vize ilçemizde ciddi bir vaka tespiti yapıldı bir tekstil atölyesinde, onun haricinde yine askeriyemizde Pınarhisar ilçemizde vaka tespitleri yapıldı. Vize ilçemizdeki söz konusu mahallemizde karantina uygulaması yaptık. Bu aslında şunu gösteriyor bunu salt olarak Vize'deki karantina uygulaması olarak düşünmeyelim. Belki psikolojik olarak çok rahat hareket edip, sosyolojik olarak temkinli hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece ilimiz için söz konusu değil. Zaten burada da ilk vaka ilimizden kaynaklı değil, İstanbul menşeli bir vaka. İstanbul'dan gelen bir vaka çarpan etkisiyle daha üstlerde vakalar doğurabiliyor ve bir mahalleyi karantina altına alınabilecek şekilde etki doğurabiliyor."

Vatandaşlara "Bu işi hafife almayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Ama psikolojik olarak çok da kendimizi sıkıntıya sokmayalım." çağrısı yapan Bilgin, yaşamın devam ettiğini söyledi.

Vali Bilgin, sosyal mesafe kurallarına, maske kullanımına ve hijyene çok dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan 'Bana yaklaşmayın' paylaşımı
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Halife Hafter Mustafa Şentop Musa Farisoğulları
Magazin Hande Erçel Fatma Girik Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Kırklareli Valisi Bilgin: "İstanbul'dan gelen vaka çarpan etkisiyle daha üstlerde vakalar... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 16:58:17. #1.14#
title