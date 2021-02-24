Kırklareli Valisi Bilgin, incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılay Afet Bölge Yönetimi ve Lojistik Merkezi ile tarihi gar binasındaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılay Afet Bölge Yönetimi ve Lojistik Merkezi ile tarihi gar binasındaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile ilk olarak Türk Kızılay Afet Bölge Yönetimi ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret ederek, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ten bilgi aldı.

Ardından gar binasındaki restorasyon çalışmalarını inceleyen Bilgin, tarihi yapıyı kente kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bilgin, restorasyon çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran