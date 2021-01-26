Kırklareli Valisi Bilgin, incelemelerde bulundu
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Kırklareli Valisi Bilgin, incelemelerde bulundu

26.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:08
Kırklareli Valisi Bilgin, incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Bilgin, ilk olarak Millet Bahçesi ve tarihi gar binasında devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Yayla Mahallesi'nde restorasyon çalışmaları devam eden tarihi binayı gezen Bilgin, son olarak Vefa Sosyal Destek Grupları Merkezi'ni ziyaret etti.

Bilgin, incelemelerinin ardından yaptığı konuşmada, kentteki yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Özellikle Millet Bahçesi ve tarihi gar binası çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Bilgin, kentin gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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