Kırklareli Valisi Bilgin, incelemelerde bulundu Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine başarı belgesi verdi.

Yapımı tamamlanan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yetkililerden bilgi alan Bilgin, son olarak Pancarköy de yapımına başlanan Aile Sağlık Evi'nde inceleme yaptı.

Bilgin, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Babaeski'ye güzel yatırımlar yapıldığını söyledi.

İlçede Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatının tamamlandığını anımsatan Bilgin, Aile Sağlık Evi inşaatının da en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Bilgin, yatırımların gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA