Kırklareli Valisi Bilgin, görev başındaki emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı
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Kırklareli Valisi Bilgin, görev başındaki emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı

Kırklareli Valisi Bilgin, görev başındaki emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, görev başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, görev başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Bilgin, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimlerini sürdüren ekipleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Bilgin, muafiyet kapsamında olan ve sokağa çıkan vatandaşların da bayramını kutlayıp şeker ikram etti.

Bilgin, ayrıca Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliği, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek personelle sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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