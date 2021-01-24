Kırklareli Valisi Bilgin, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu
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Kırklareli Valisi Bilgin, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

24.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:00
Kırklareli Valisi Bilgin, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında "vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri" nedeniyle Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında "vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri" nedeniyle Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, 22. Dönem CHP Milletvekili Şimşek'in, televizyon kanalında katıldığı programda "vali militan, kaymakam militan" şeklinde ithamlarda bulunduğu bildirildi.

Söz konusu ithamların tüm vali ve kaymakamların halk nezdinde gözden düşürülmesine ve saygınlığının yitirilmesine neden olabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eleştiri niteliğini aşan, fikir niteliği bulunmayan, küçük düşürücü ve aşağılayıcı nitelikteki 'vali militan, kaymakam militan' şeklinde haddini aşan ağır ithamlarda bulunan Berhan Şimşek hakkında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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