Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaretler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaretler

28.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:36
Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaretler

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dereköy Gümrük Müdürü Kemal Emiroğlu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Marmara Bölgesi Teşkilat Koordinatörü Murat Güler'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dereköy Gümrük Müdürü Kemal Emiroğlu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Marmara Bölgesi Teşkilat Koordinatörü Murat Güler'i makamında kabul etti.

Bilgin, ilk olarak Emiroğlu ile görüşerek, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dereköy Sınır Kapısının Avrupa'ya açıldığını anımsatan Bilgin, bu nedenle yapılan her yatırıma önem verdiklerini dile getirdi.

Bilgin daha sonra Güler'i makamında kabul ederek bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Jason Statham Seren Serengil
Spor Ömer Ali Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Hisarcık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaretler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 15:37:37. #1.14#
title