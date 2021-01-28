Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaretler

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dereköy Gümrük Müdürü Kemal Emiroğlu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Marmara Bölgesi Teşkilat Koordinatörü Murat Güler'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dereköy Gümrük Müdürü Kemal Emiroğlu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Marmara Bölgesi Teşkilat Koordinatörü Murat Güler'i makamında kabul etti.

Bilgin, ilk olarak Emiroğlu ile görüşerek, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dereköy Sınır Kapısının Avrupa'ya açıldığını anımsatan Bilgin, bu nedenle yapılan her yatırıma önem verdiklerini dile getirdi.

Bilgin daha sonra Güler'i makamında kabul ederek bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran