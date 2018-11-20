Kırklareli Valisi Bilgin'e Ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Uçaneller Kuklaevi Genel Sanat Yönetmeni Mesut Sarıoğlu'nu makamında kabul etti.

Sarıoğlu, ziyarette, Vali Bilgin'e 21 gün süren Meksika turnesi ve ekip çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tlaxcala eyaletinde farklı şehirlerde 15 oyun oynadıklarını ifade eden Sarıoğlu, ekip çalışmalarının ve yurt dışı gösterilerinin devam edeceğini söyledi.

Bilgin de Kırklareli'nde uluslararası etkinliklere katılan bir sanat grubunun olmasından mutlu olduğunu belirtti.

Valilik olarak gereken desteği vereceklerini aktaran Bilgin, Kırklareli ve ilçelerdeki çocukların Uçaneller ile buluşmasını istediklerini kaydetti.

Sarıoğlu, ziyarette, Tlaxcala Kültür Müdürlüğü'nün Kırklareli Valiliği'ne gönderdiği hediyeyi ve ekibin kendi ürettiği balerin kuklasını Bilgin'e takdim etti.