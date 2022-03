Kırklareli Valisi Bilgin'den Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerine ziyaret Açıklaması

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türklerini, misafir edildikleri öğrenci yurdunda ziyaret etti.

Vali Bilgin, Kredi ve Yurtlar Kurumunda Kırım Tatar Türklerine sunulan hizmetleri denetledi.

İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve AFAD İl Müdürü Salih Erden'den bilgi alan Bilgin, daha sonra savaş mağdurları ile sohbet etti. Vali Bilgin, çocukları severek hediyeler verdi.

Bilgin, AA muhabirine, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle çoğunluğu çocuk olmak üzere 184 kişinin ildeki öğrenci yurtlarında misafir edildiğini söyledi.

Türkiye'nin her zaman olduğu gibi yine mazlumların yanında olduğunu ifade eden Bilgin, zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşan Kırım Tatar Türklerini en iyi şekilde misafir etmeye çalıştıklarını anlattı.

Savaşın son bulmasını dileyen Bilgin şöyle konuştu:

"Savaşın her türlüsü suçtur ve kabul edilemez. Şu an binlerce belki milyonlarca insan ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor. Biz Türkiye olarak mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Savaş mağduru vatandaşlarımızın sağlıktan eğitime, dini alandan yemek ihtiyacına kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Devletimizin tüm kurumları Kırım Tatar Türklerine hizmet için burada."