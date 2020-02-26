Kırklareli Valisi Bilgin'den Regaip Kandili mesajı

26.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:42

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, mübarek üç aylara ve Regaip Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bilgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yapılan duaların, dileklerin kabul edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan mübarek ayları fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi ve gönlümüzü uzatabileceğimiz herkese açmalı, insani meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz.

Bu gecede olduğu gibi devam eden mübarek aylarda da bir ibadet şuuru ile toplum olarak birbirimize kenetlenerek, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde daha hoşgörülü ve saygı çerçevesinde yapılan davranışlarımızın; millet olarak medeniyetimizde var olan huzur ve kardeşliğimizi daha da artıracağına inanıyorum."

Kaynak: AA