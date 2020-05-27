Kırklareli Valisi Bilgin'den Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara teşekkür
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Kırklareli Valisi Bilgin'den Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara teşekkür

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Bilgin'den Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara teşekkür
27.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:19

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiklerini belirtti.

Salgının alınan tedbirlere uymakla aşılabileceğini ifade eden Bilgin, vatandaşların zaruri ihtiyaçları dışında evlerinden çıkmaması gerektiğini kaydetti.

Görevli sağlık çalışanları, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, kolluk kuvvetleri ve bu süreçte görev alan tüm kamu, özel sektör çalışanlarına teşekkür eden Bilgin, en büyük teşekkürü ise tedbirlere uyan vatandaşların hak ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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