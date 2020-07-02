Kırklareli Valisi Bilgin'den İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile belediye başkanları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile belediye başkanları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Bakan Soylu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Bilgin, bakan Soylu'ya kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bilgin, ziyaretin ardından yaptığı yazılı açıklamada, bakan Soylu'dan Pınarhisar ve Demirköy ilçelerine yeni hükumet konağı yapılacağı müjdesini aldıklarını belirtti.

Yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Bilgin, kentin gelişmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA