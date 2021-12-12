Kırklareli Valisi Bilgin'den "gıda stokçuları"na uyarı Açıklaması

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, özellikle gıda stokçularına karşı ciddi bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Bilgin, kapalı pazar yerinde kurulan Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı'na katılan yerel üreticiler ile firmaları ziyaret etti.

Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bilgin, fuara katılımın üst seviyede olduğunu söyledi.

Fuarların üretilenin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, Türkiye'nin özellikle son yıllarda her alanda olduğu gibi tarıma dayalı teknolojilerde önemli adımlar attığını kaydetti.

Tarım ürünlerinin üretilmesi konusunda Türkiye'nin önemli bir ivme kazandığını anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz Kovid-19 sürecinde fiyat artışları ile karşı karşıyayız. Bu durum sadece ülkemize has bir durum değil, dünyanın yaşadığı bir sorun. Bu sorunun haricinde temel gıda maddelerinin üretimi ve bunların piyasaya sunumuyla ilgili temelde sorunlarımız yok. Ancak, son dönemde maalesef bu fiyatlardaki artış özellikle Kovid-19'a bağlı dünyadaki üretim zincirinin bozulması ile stokçuluk olayları oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın talimatıyla stokçulara karşı yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bütün firmaları uyarmak istiyorum, vatandaşımızın taleplerini nasıl normal dönemde karşılıyorsanız şimdi de elinizdeki ürünleri mutlaka pazara çıkarın ve satın, yoksa bu bir suçtur. Bu ülkede hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Ülkede yaşanacak bir sıkıntıdan hiç kimse steril değildir. Kıtlık veya ekonomik sıkıntıda stokçuluk yapanlar kazanacaklarını zannetseler de onlar da kaybeden olacaktır."

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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