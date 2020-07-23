Kırklareli Valisi Bilgin'den, Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın kuruluşlarının önemli bir toplumsal görevi icra ettiklerini belirtti.

Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basının demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesi olduğunu dile getiren Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Gerek ülkemizin gerekse Kırklareli'mizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalarda büyük katkı sağlamaktadır."

Kaynak: AA