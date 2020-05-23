Kırklareli Valisi Bilgin'den bayram mesajı Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bilgin, mesajında, bayramların sevinç, mutluluk, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren özel ve güzel günler olduğunu belirtti.

Birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ı, bütün coşkusuyla yaşamanın ve Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını bildiren Bilgin, bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında bayramların geldiğini ifade etti.

Bayramlarda dargınlık ve kırgınlıkların unutulması, herkesin birbirine hoşgörü ile bakması gerektiğini aktaran Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"İyiliksever ve faziletli milletimizin özünde, kültüründe, inancında var olan, onun gönül zenginliğini yansıtan, sevinç, paylaşma, kaynaşma ve yardımlaşma günü olan bu güzel Ramazan Bayramını fırsat bilmeliyiz. Milletçe kardeşliğimizi daha da pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak bu eşsiz vatanımız için şehit düşmüş ecdadımızın şanına yakışan sorumluluk duygusunu üzerimizde hissederek, sergilediğimiz bu birlik ve beraberliği en güçlü şekilde göstermeye devam etmeliyiz.

Unutulmamalıdırki, sevinç ve neşe günleri olan bayramlar paylaştıkça anlam kazanır. Bu mübarek günlerde beraber gülmeli, sıkıntıları beraber paylaşmalı, birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız."

Kaynak: AA