Kırklareli Valisi Bilgin'den aşı çağrısı Açıklaması
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Kırklareli Valisi Bilgin'den aşı çağrısı Açıklaması

Kırklareli Valisi Bilgin'den aşı çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşları "aşı olmaya" davet etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşları "aşı olmaya" davet etti.

Vali Bilgin, AA muhabirine, salgının tüm dünyayı olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Koronavirüs ile mücadelenin özellikle okulların açılmasıyla daha fazla önem kazandığını vurgulayan Bilgin, "Evlatlarımız bizlerin geleceği. Gelecek kuşaklara sağlıklı bir dünya bırakmak için lütfen önce aşı, sonra maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım." dedi.

Bilgin, eğitim öğretimin aksamaması için tüm vatandaşların aşı olması ve uzmanların uyarılarını dikkate alması gerektiğini dile getirdi.

Toplum sağlığı düşünülerek hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Okullarımız sınıfsal düzeyde, anasınıflarından, üniversite düzeyine kadar 24 milyon öğrenci artık toplumsallaşma yani birbirlerine temas noktasında çok yoğun bir şekilde temas edecekleri şekilde eğitim öğretime başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte eğer bizler süreci doğru yönetmezsek bu bizim için çok büyük bir külfet oluşturur. Kurallara uymamamız durumunda neyle karşılaşacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. O nedenle lütfen kuralları ihmal etmeyelim. Aşımızı biran önce olalım."

Bilgin, aşı olarak sağlık çalışanlarına da ciddi bir destek sağlanacağını sözlerine ekledi.

Kırklareli Valisi Bilgin'den aşı çağrısı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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