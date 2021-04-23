Kırklareli Valisi Bilgin'den 23 Nisan doğumlu öğrencilere pasta sürprizi
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Kırklareli Valisi Bilgin'den 23 Nisan doğumlu öğrencilere pasta sürprizi

Kırklareli Valisi Bilgin'den 23 Nisan doğumlu öğrencilere pasta sürprizi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 23 Nisan doğumlu öğrencilere doğum günü pastası gönderdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 23 Nisan doğumlu öğrencilere doğum günü pastası gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, bir grup öğretmen ile Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları, 23 Nisan'da doğmuş olan 15 öğrenciye pastalarını götürdü.

Sürprizle karşılaşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Kalkan, AA muhabirine, Vali Osman Bilgin'in talimatı ile 23 Nisan doğumlu çocuklara ziyarette bulunarak pasta armağan ettiklerini söyledi.

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın evlerde kutlandığını anımsatan Kalkan, bu sürecin hep birlikle aşılacağına inandığını belirtti.

Kalkan, Valilik tarafından yaklaşık 5 bin Türk bayrağı ile rüzgar güllerinin de öğrencilere dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Sürpriz karşısında sevinçlerini gizleyemeyen öğrenciler, Vali Bilgin'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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