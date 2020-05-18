Kırklareli Valisi Bilgin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırklareli Valisi Bilgin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Bilgin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
18.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:32

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, tarihe gömülmek istenen bir milletin tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşü olduğunu belirtti.

Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin, millet için bağımsızlığın müjdecisi olduğunu aktaran Vali Bilgin, "Bu anlamlı günün Cumhuriyetimizin gençlerine ve spora adanan bir bayram olarak armağan edilmesi geleceğe ışık tutacak ve aydınlatacak milletimizin umut kaynağı gençlerimiz için son derece önem arz etmektedir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, milletimizin en büyük zenginliği ve umudu olan sevgili gençlerimizin, aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, büyük Türkiye idealini gerçekleştirme gayreti içinde olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerin Türkiye'yi geleceğe emin adımlarla taşıyacağına inandığını bildiren Vali Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur.

İnsanları sevmeyi, adalete, insan haklarına saygıyı, büyük düşünmeyi, hedefleri doğrultusunda yılmadan, yorulmadan çalışmayı bir hayat felsefesi haline getirmelisiniz. Sizlerin enerjisi ülkemize değer katmaktadır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti Haber
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Haber
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme Haber
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi Haber
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Mustafa Şentop Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Şahan Gökbakar Michael Jackson
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Kadın Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Kırklareli Valisi Bilgin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 09:43:06. #1.15#
title